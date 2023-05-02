Дунаев Степан Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунаев Степан Антонович

Дунаев Степан Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дунаев
Имя
Степан
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4198. ДУНАЕВ СТЕПАН АНТОНОВИЧ, 22 л., Бирск. у., Касевск. в. и с. ВТ 5 Краснознамен. арм. Ст. ст. 16 ч. 3, 180а, лиш. св. 5 л. Исп. 28 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close