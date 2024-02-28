Голосов Владимир Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голосов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17743. голосовъ, Владимиръ захаровъ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Верхне-Майзасск. в., д. Худышки, рд. Бобров. у., Ново-Чигольск. в., въ с. Патчинѣ; — Уфимск. О. С., 28 Окт. 910, 152, 1641 и 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 № 130837, каторж. раб. 4 г. Исп. 18 Дек. счит. ср. съ 10 Авг. 910.
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