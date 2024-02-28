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Чуканов Козьма Арефьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуканов
Имя
Козьма
Отчество
Арефьев
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 271
Источник
Скан
Оригинальная запись
51701. ЧУКАНОВЪ, КОЗЬМА АРЕФЬЕВЪ. К. Ефремов. у., Силинск. в., д. Борисовой, 38 л.; — Москов. Ст. М. С. Александров. уч., 49 М., тюр. 15 дн. Исп. 15 Іюня 905.

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