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Мухаметов Шанхилислам

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухаметов
Имя
Шанхилислам
Дата исполнения приговора
30 май 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5769. МУХАМЕТОВ, ШАНХИЛИСЛАМ, 31 г. Гр. Белебеевск. у., Калмашовск. в., д. Ново-Биккингеной;—Н. С. 14 уч. Белебеевск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 30 мая 921.

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