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Пехотин Матвей Памфилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пехотин
Имя
Матвей
Отчество
Памфилович
Дата исполнения приговора
19 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 276
Источник
Скан
Оригинальная запись
10203. Пехотин Матвей Памфилович, 28 л., Шадринск. окр., Каменск. р., д. Соколовой. Н. С. Деж. ком. г. Свердловска. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 19 июня 926.

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