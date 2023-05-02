Волков Алексей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Алексей Петров

Волков Алексей Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Алексей
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
20 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
39071. ВОЛКОВЪ, АЛЕКСѢЙ ПЕТРОВЪ. К. Чембар. у., Свищевск. в. и с., 21 г.; — Пензен. О. С. 149 и 1642 У., по сов. съ приг. У. Чл. С. по Пензен. у. отъ 17 Янв. 906 г., арест. отд. 3 г. Исп. 20 Марта 907.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close