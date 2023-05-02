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Козлов Родион

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Родион
Дата исполнения приговора
02 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
24889. КОЗЛОВ, РОДИОН. Гр. Судогодск. у., Ликинск. в, с. Брыкина; — Н. С. 4 уч. Судогодск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Осужд. 2 февр. 919.

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