Кицинский Иван Ксавериев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кицинский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ксавериев
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 265
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21626. КИЦИНСКІЙ, Иванъ Ксаверіевъ. Кр. (чернораб.), 21 г., род. и жилъ Холмск. у., въ д. Савины; приг. М. С. г. Холма, за покуш. на кражу, по 169 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1 м. Исп. 24 Іюля 1885 г.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.