Досадин Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Досадин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132217. ДОСАДИНЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. К. Егорьев. у., Парикинск. в., д. Рахманова, 21 г.; — Г. С. 2 уч. г. Владиміра 30 Сент. 909, 16, 169 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг. сего Г. С. отъ 30 Сент. 909 г. (169 М. — тюр. 3 м.), тюр. 5 м. Исп. 9 Окт. 909.
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