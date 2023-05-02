Заюскин Иван Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заюскин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 01 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3696. ЗАЮСКИН, ИВАН МАКСИМОВИЧ, 41 г. Гр. Вельск. у., Шалаховск. в., д. Игнатьева; — Н. С. 1 уч. Грязовецк. у. Незак. проезд по ж. д., пр. р. 6 м. Исп. 1 авг. 920.
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