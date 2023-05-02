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Гевондов Оваким Хечоев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гевондов
Имя
Оваким
Отчество
Хечоев
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
131263. ГЕВОНДОВЪ, ОВАКИМЪ ХЕЧОевъ. К. Тифлисск. у., с. Самшвильда, 28 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 148, 149, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 10 Окт. 909.

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