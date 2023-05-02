Гевондов Оваким Хечоев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гевондов
- Имя
- Оваким
- Отчество
- Хечоев
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131263. ГЕВОНДОВЪ, ОВАКИМЪ ХЕЧОевъ. К. Тифлисск. у., с. Самшвильда, 28 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 148, 149, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 10 Окт. 909.
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