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Синячкин Митрофан Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Синячкин
Имя
Митрофан
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
14 март 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7705. СИНЯЧКИН, МИТРОФАН МИХАЙЛОВИЧ, 29 л. Гр. Нижне-Ломовск. у., Воронск. в. и с.; — Р. В. Т. Сызрано-Вяземск. ж. д. Хищение, лиш. св. 5 л. Исп. 14 марта 921.

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