Туроб-Оглы Джабраил
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Туроб-Оглы
- Имя
- Джабраил
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51111. ТУРОБЪ-ОГЛЫ, ДЖАБРАИЛЪ. Перс.-подд., 27 л., рд. въ Персіи; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл., 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 8 Янв. 905.
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