Пеньковский Иосиф Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пеньковский
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 316
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106347. Пеньковскій, Іосифъ карловъ. Мщ. г. Варшавы, 25 л.; — Варшав. О. С., 134, 135, 13 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 1 Іюня 909 г. (приг. къ тому же наказ.), арест. отд. 2½ г. Исп. 23 Іюля 909. | 905 76257 1655 У. | 903 15917 1647 У. | 904 90684 172 М. | 900 54038 172 М.
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