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Марцинкевич Викентий Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марцинкевич
Имя
Викентий
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
24 март 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
2587. МАРЦИНКЕВИЧ, ВИКЕНТИЙ АНТОНОВИЧ, 52 л. Гр. Борисовск. у., Лошеицк. в.;—Р. В. Т. Т. Александровск. ж. д. Присвоен., лиш. св. 2 г. Исп. 24 марта 922.

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