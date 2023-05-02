Педан Иван Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Педан
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25131. ПЕДАНЪ, Иванъ Николаевъ. Ув. въ зап. ряд. (поденщ.), 26 л.; род. и прип. Звенигород. у., Казачанск. в., въ с. Павловкѣ; приг. М. С. 1 уч. Звенигород. окр., Кіев. г. (во 2 р.), по 169 и 2 п. 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 7 Февр. 1887 г.
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