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Буторин Иван Евсеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буторин
Имя
Иван
Отчество
Евсеевич
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
2013. БУТОРИН ИВАН ЕВСЕЕВИЧ, 48 л., Вятск. у., Кстининск. в., п. Копосова. Вятск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 1 г. 11 м. 4 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 ноября 923.

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