Буторин Иван Евсеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буторин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Евсеевич
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2013. БУТОРИН ИВАН ЕВСЕЕВИЧ, 48 л., Вятск. у., Кстининск. в., п. Копосова. Вятск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 1 г. 11 м. 4 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 ноября 923.
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