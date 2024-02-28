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Дюнин Павел Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дюнин
Имя
Павел
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
25 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
64641. ДЮНИНЪ, ПАВЕЛЪ ФЕДОРОВЪ. К. Бобров. у., Чесменск. в., д. Юдановки, 40 л.; — Воронежск. О. С., 4 п. 1 ч. 269¹ У., тюр. 2 м. Исп. 25 Іюля 907.

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