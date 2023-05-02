Ильин Карп Корнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ильин
- Имя
- Карп
- Отчество
- Корнеев
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8425. ИЛЬИНЪ, КАРПЪ КОРНЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Одессы, 33 л., рд. въ с. Сенаритовѣ, Гросуловск. в., Тираспольск. у.; — Одесск. О. С., 134, 135 и 1 п. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 11 Окт. 908. | 904 22736 1653 У. | 900 93226 1647 У.
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