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Колосов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колосов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
4774. КОЛОСОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 36 л., Ряжск. у., Кораблинск. в., д. Марьинской. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 76 и 184 ч. 2, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 20 сент. 923.

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