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Панов Николай Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панов
Имя
Николай
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
01 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7424, ПАНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 36 л., Устюженск. у., Никифоровск. в., д. Ястрибцово. Н С. 2 уч. Устюженск. у Ст. 180 п «б», лиш. св. 2 г. и пор пр. 5 л. Исп. 1 марта 923.

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