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Казанцев Александр Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казанцев
Имя
Александр
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
22 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4103. КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ, 21 г., Сарапульск. окр., Частинск. р., д. Гарей. Н. С. 14 уч. Сарапульск. окр. Ст. 155, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 22/ѴІІІ—24. 

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