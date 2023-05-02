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Лебедев Иван Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7964. ЛЕБЕДЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ, 40 л., Козьмодемьянск. к., Тойдаковск. в. Марийск. Облсуд. Ст. ст. 108, 109, лиш. св. 2 г. Исп. 18 ноября 923.

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