Зыков Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зыков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 06 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3565. ЗЫКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 19 л., Пинежск. у., Юрольск. в., д. Посада. Н. С. 1 уч. г. Архангельска. Ст. 180, лиш. св. 1½ г. Исп. 6 авг. 923.
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