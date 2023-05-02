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Квасов Дмитрий Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Квасов
Имя
Дмитрий
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
133658. КВАСОВЪ, ДМИТРІЙ АНДРЕЕВЪ. К. Ливенск. у., Зубцовск. в., д. Прогорѣлой-Поляны, 40 л.; — Елецк. О. С. 12 и 173 М. и 2 ч. 567 У., тюр. 1½ м. Исп. 6 Окт. 909.

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