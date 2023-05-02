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Родзюн Станислав Казимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родзюн
Имя
Станислав
Отчество
Казимирович
Дата исполнения приговора
04 апрель 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 100
Источник
Скан
Оригинальная запись
3459. РОДЗЮН, СТАНИСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ. 21 г. Гр. бывш. Виленск. г. и у.;— Саратовск. Ревтриб. Кража, лиш. св. 5 л. Срок Исп. не указ., осужд. 4 апр. 922.

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