Родзюн Станислав Казимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Родзюн
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Казимирович
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3459. РОДЗЮН, СТАНИСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ. 21 г. Гр. бывш. Виленск. г. и у.;— Саратовск. Ревтриб. Кража, лиш. св. 5 л. Срок Исп. не указ., осужд. 4 апр. 922.
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