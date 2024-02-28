Чегринова Дарья Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чегринова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141089. ЧЕГРИНОВА, ДАРЬЯ НИКОЛАЕВА. К. Николаевск. у., Колокольцовск. в., с. Волчанки, 50 л.; — У. Чл. Самарск. О. С. по Николаев. у. 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. въ Сент. 909.
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