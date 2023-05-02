Гайц Мартин Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гайц
- Имя
- Мартин
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 01 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36960. ГАЙЦЪ, МАРТИНЪ ВОЙЦѢХОВЪ. К. Радиминск. у., гм. Мендзылѣсъ, д. Курувикъ, 23 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 152, 1629, 1632, 1641 и 1654 У., по сов. съ приг. Варшав. О. С., отъ 6 Апр. 907 г. (1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г.), каторж. раб. 10 л. Исп. 1 Авг. 908. | 905 86508 1647 У. | 904 85638 169 М.
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