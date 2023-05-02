Семенов Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7508. СЕМЕНОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 52 л. Гр. Курмышск. у., Каменск. в., д. Тенякаева; — Дежур. камер. Н. С. прИ Курмышск. Бюро Юст. Дача взятки, лиш. св. 2½ г. Исп. 9 авг. 921.
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