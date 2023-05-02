Лучинкин Федор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лучинкин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8353. ЛУЧИНКИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 27 л., Юрьевецк. у., Горбунихинск. в., д. Колодезное. Н. С. 3 уч. Юрьевецк. у. Ст. 99, лиш. св. 1 г. Срок. исп. не указ., осужд. 22 ноября 923.
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