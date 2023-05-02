Никифоров Сергей Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никифоров
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5108. Никифоров Сергей Никифорович, 38 л. Гр Тетюшск. у. Алексеевск. в. с. М.-Яльчик;—Н. С. 8 уч. Тетюшск. у. Мошеннич., лиш. св. 5 л. Исп. 5 окт. 919.
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