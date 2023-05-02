Рюхманов Никанор Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рюхманов
- Имя
- Никанор
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 305
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11288. Рюхманов Никанор Прокофьевич, 39 л., Карельск. АССР, Пудожск. у., Водлозерск. в. и д. Н. С. Пудожск. у. Ст. ст. 176, 196, лиш. св. 7 м. П. в. з. с. 13 окт. 926.
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