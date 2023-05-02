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Ларионов Александр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ларионов
Имя
Александр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
25 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7909. ЛАРИОНОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 22 л., Ростовск. у., Коражск. в., д. Букево. В. Т. при 48 стр., див. Московск. окр. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 25 марта 923.

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