Ларионов Александр Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ларионов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 25 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7909. ЛАРИОНОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 22 л., Ростовск. у., Коражск. в., д. Букево. В. Т. при 48 стр., див. Московск. окр. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 25 марта 923.
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