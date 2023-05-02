Тимохина Акулина Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимохина
- Имя
- Акулина
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139922. ТИМОХИНА, АКУЛИНА ФЕДОРОВА. К. Рязан. г., Спасск. у., Ряжск. в., д. Мосаловой, 27 л.; — М. С. Якиман. уч. г. Москвы 21 Янв. 909, 169 М., по сов. съ приг. М. С. Серпухов. уч. г. Москвы отъ 13 Мая 909 г. (по 172 М. — тюр. 2 м.), тюр. 4 м. Исп. 31 Іюля 909.
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