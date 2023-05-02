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Тимохина Акулина Федорова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимохина
Имя
Акулина
Отчество
Федорова
Дата исполнения приговора
31 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
Источник
Скан
Оригинальная запись
139922. ТИМОХИНА, АКУЛИНА ФЕДОРОВА. К. Рязан. г., Спасск. у., Ряжск. в., д. Мосаловой, 27 л.; — М. С. Якиман. уч. г. Москвы 21 Янв. 909, 169 М., по сов. съ приг. М. С. Серпухов. уч. г. Москвы отъ 13 Мая 909 г. (по 172 М. — тюр. 2 м.), тюр. 4 м. Исп. 31 Іюля 909.

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