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Копылов Артемом Лаврентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копылов
Имя
Артемом
Отчество
Лаврентьевич
Дата исполнения приговора
26 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6466. КОПЫЛОВ АРТЕМОМ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 23 л., г. Омутнинска, Вятск. Губсуд, Ст. 91, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Осужденный скрылся, Осужд. 26 июня 923.

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