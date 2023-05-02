Самбурский Иван Пантелеймонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самбурский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Пантелеймонов
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 592
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16630. САМБУРСКІЙ, ИВАНЪ ПАНТЕлеймоновъ. К. изъ Сс.-посел. Ишимск. у., Аромашевск. в., д. Киргинцевой, 55 л., рд. Медвѣжен. у., въ в. и с. Николаевскомъ; — Тобольск. О. С., 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1646 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 17. Нояб. 908. | 903 101221 169 М. | 903 16777 169 М.
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