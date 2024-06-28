Артюхов Ефим Самсонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артюхов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Самсонов
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44962. АРТЮХОВЪ, ЕФИМЪ САМСОНОВЪ. К. Брянск. у., Дятьковск. в., с. Ивота, 45 л.; — З. Н. 2 уч. Брянск. у., 169 и 2 п. 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 23 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.