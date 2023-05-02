Гавинский Юлиан Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гавинский
- Имя
- Юлиан
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45926. ГАВИНСКІЙ, ЮЛІАНЪ СТАНИславовъ. Мщ. г. Плонска, 19 л., рд. въ г. Варшавѣ; — Варшавск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 140, 149 и 1642 У., тюр. 2 г. Исп. 17 Мая 905. | 904 48669 1655 У. | 902 30122 169 М. | 902 62091 169 М.
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