Дроздов Никифор Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дроздов
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82044. ДРОЗДОВЪ, НИКИФОРЪ АНДРЕевъ (онъ же Андреевъ), 21 г. К. Торопецк. у., Старинск. в., д. Злобина; — У. Чл. О. С. по Торопецк. у., 4 Апр. 911, 170¹ М., по слож. съ наказ. по приг. Торопецк. У. С. отъ 29 Янв. 911 г. (169 М., тюр. 10 м.), тюр. 1 г. м 4 м. Исп. 16 Мая 911. | 909 98206 170¹ М.
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