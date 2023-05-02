Короткевич Игнатий Каминович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Короткевич
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Каминович
- Дата исполнения приговора
- 02 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6635. КОРОТКЕВИЧ ИГНАТИЙ КАМИНОВИЧ, 26 ст., г. Велижа, Витебск. Губсуд, Ст. 76 ч. 2. лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г., Исп. 2 сент. 923.
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