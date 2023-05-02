Ширшилова Татьяна Артамонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ширшилова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Артамонова
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100066. ШИРШИЛОВА, ТАТЬЯНА АРтамонова (Артемьева), 52 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бутульминск. у., в. и с. Сходнева; — Самарск. О. С., 30 Апр. 911, 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 28 Іюня 911. | 909 60463 1 ч. 1653 У. | 905 58869 169 М. | 907 37293 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 83111.
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