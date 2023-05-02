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Лихопек Даниил Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лихопек
Имя
Даниил
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
14 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8140. ЛИХОПЕК ДАНИИЛ СЕМЕНОВИЧ, 28 л., Изюмск. у., Лиманск. в. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 14 июля 923.

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