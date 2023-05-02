Лихопек Даниил Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лихопек
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8140. ЛИХОПЕК ДАНИИЛ СЕМЕНОВИЧ, 28 л., Изюмск. у., Лиманск. в. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 14 июля 923.
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