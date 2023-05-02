Терешин Ефрем Евстигнеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Терешин
- Имя
- Ефрем
- Отчество
- Евстигнеевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29473. ТЕРЕШИН, ЕФРЕМ ЕВСТИГНЕЕВИЧ, 37 л. Гр. Болховск. у., Паюсовск. в., д. Жезяевой; — Н. С. 10 уч. Болховск. окр. Вооруж. грабеж, лиш. св. 4 г. условно.
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