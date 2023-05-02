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Комаров Андрей Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комаров
Имя
Андрей
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6308. КОМАРОВ АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ, 51 г., Краснококшайск. к., Пектубаевск. в., Н. С. 1 уч. Краснококшайск. к., Ст. 144, пор. пр. 2 г., Срок исп. не указ., осужд. 4 сент. 923.

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