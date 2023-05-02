Компанеец Александр Макарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Компанеец
- Имя
- Александр
- Отчество
- Макарович
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6340. КОМПАНЕЕЦ АЛЕКСАНДР МАКАРОВИЧ, 35 л., Донецк, окр., г. Славяносербска, Н. С. 2 уч. г. Ставрополя, Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 9 февр. 923.
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