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Компанеец Александр Макарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Компанеец
Имя
Александр
Отчество
Макарович
Дата исполнения приговора
09 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6340. КОМПАНЕЕЦ АЛЕКСАНДР МАКАРОВИЧ, 35 л., Донецк, окр., г. Славяносербска, Н. С. 2 уч. г. Ставрополя, Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 9 февр. 923.

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