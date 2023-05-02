Лаушкин Михаил Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаушкин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7928. ЛАУШКИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 23 л., г. Костромы. Дежурн. Камер. Н. С. Ив.-Вознесенск. у. Ст. 95, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 д. Исп. гз ноября 923.
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