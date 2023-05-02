Лаушкин Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаушкин Михаил Павлович

Лаушкин Михаил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаушкин
Имя
Михаил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
__ ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7928. ЛАУШКИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 23 л., г. Костромы. Дежурн. Камер. Н. С. Ив.-Вознесенск. у. Ст. 95, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 д. Исп. гз ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.