Худаев Кузьма Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Худаев
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 582
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96739. ХУДАЕВЪ, КУЗЬМА НИКИТИНЪ (онъ же Савченко). Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣлгородск. у., Толоконск. в., с. Варваровки, 45 л.; — Курск. О. С., 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 18 Окт. 907. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 55999. | 903 61148 169 М. | 99 78218 169 М. | 901 51881 170¹ М. | 90 29937 169 М.
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