Назаренко Лука Лукин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назаренко
- Имя
- Лука
- Отчество
- Лукин
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33944. НАЗАРЕНКО, ЛУКА ЛУКИНЪ. Мщ. изъ сс.-п. г. Тиры, 37 л., рд. въ губ. г. Ставрополѣ; — Омск. С. П. (въ 8 р.), 1 ч. 1653 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 19 Февр. 905. | 902 76107 170¹ М. | 95 99477 1643 У. | 900 27952 172 М. | 88 80262 170¹ М. | 90 21052 170 М. | 86 71091 169 М. | 97 43485 813 У.
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