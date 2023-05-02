Пикаев Григорий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПикаев Григорий Кузьмич

Пикаев Григорий Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пикаев
Имя
Григорий
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7683. ПИКАЕВ ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ, 23 л., г. Коврова В. Т. отд. Кавказск. арм. Ст. ст. 108, 11З ч. 1, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 25 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.