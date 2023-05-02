Фейгин Литман Зеликов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фейгин
- Имя
- Литман
- Отчество
- Зеликов
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36337. ФЕЙГИНЪ, ЛИТМАНЪ ЗЕЛИКОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Березпы, 38 л.; — Владимір. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 152 и 2 ч. 1051 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 102892, арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 12 Апр. 905, счит. ср. съ 12 Окт. 904. | 900 110919 1651 У.
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